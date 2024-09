Nieuwe appartementencomplex met kleinere woningen geopend in Lewenborg

Foto via Gemeente Groningen

In Lewenborg staan vooral rijtjeshuizen en grotere portiekwoningen. Lekker ruim voor alleenstaanden en stelletjes, maar door de woningnood niet echt verantwoord. Daarom zijn er 38 nieuwe sociale huurappartementen gebouwd op het terrein waar voorheen De Oude Bieb was gevestigd. Donderdag was de officiële afsluiting van de bouw.

Het appartementencomplex is speciaal gebouwd voor mensen uit de wijk die kleiner willen wonen, maar wel in de buurt willen blijven. Alle appartementen zijn inmiddels verhuurd, waarvan 12 aan mensen die ‘doorstromen’ uit andere plekken in Lewenborg. Tien appartementen hebben twee slaapkamers en 28 appartementen hebben er maar één.

De appartementen hebben een warmtepomp en er zijn zonnepanelen om het stroomverbruik van de lift, het toegangssysteem en de verlichting in de algemene ruimtes te compenseren. Ook is er plek voor vogels in verschillende nestkasten.

De woningen staan op de plek waar voorheen kringloopwinkel De Oude Bieb was gevestigd. Deze is inmiddels verhuisd naar het Anker in dezelfde wijk.