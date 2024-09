Nieuw RUG-gebouw aan Bloemsingel is eind volgend jaar klaar, maar mist nog een naam

Impressie van MARTA via Rijksuniversiteit Groningen

Dit nieuwe gebouw moet vanaf eind volgend jaar, samen met het verbouwde ‘Fysiologiegebouw’, het University College Groningen (UCG) gaan huisvesten. Er ontbreekt nog één ding om het nieuwe pand volgend jaar te kunnen openen: de naam. De ‘RUG-gemeenschap’ mag die vanaf nu gaan verzinnen.

De bouw van het nieuwe pand is inmiddels begonnen. Het nieuwe gebouw is ontworpen door de Amsterdamse architectenbureaus Elephant en Taller. Voor het nieuwe pand is het later toegevoegde ‘Noordgebouw’ van het Fysiologiecomplex gesloopt. Het nieuwe gebouw, met veel glas, wordt drie verdiepingen hoog. Het moet de oude gebouwen eromheen verbinden met de tuinen en een nieuw te bouwen ‘stadsplein’. Op de bovenste etage krijgen gebruikers en bezoekers een 360-graden uitzicht over de stad, een bibliotheekruimte en concentratieplekken. Het dak van het oude gebouw wordt daarnaast verbouwd tot een groot buitenterras.

University College Groningen (UCG) is op zoek naar een naam voor het nieuwe gebouw: “We nodigen de hele RUG-gemeenschap uit om ideeën aan te dragen. We zijn op zoek naar een naam die geïnspireerd is op een historisch figuur, bij voorkeur iemand die verbonden is aan de Rijksuniversiteit Groningen. Idealiter weerspiegelt de naam ook thema’s die gerelateerd zijn aan Liberal Arts and Sciences of Healthy Ageing. Daarnaast is het belangrijk dat de naam uniek is binnen de Rijksuniversiteit Groningen.”

Een selectiecommissie gaat alle inzendingen beoordelen. De voorgestelde namen worden vervolgens voorgelegd aan het bestuur van de RUG, dat de uiteindelijke beslissing neemt. Inzendingen kunnen via via deze link worden gedaan tot 20 oktober 2024.