Nieuw asfalt voor meerdere straten in De Wijert

Foto via Google Maps - Streetview

In de Du Perronlaan, de Ter Braaklaan, Marsmanlaan, Nijhofflaan, Slauerhofflaan, Nico Rostlaan, Hoorniklaan en Achterberglaan in De Wijert krijgt de rijbaan komende maandag een nieuwe laag asfalt.

Volgens de gemeente kan de nieuwe laag asfalt zo over de oude laag straatbedekking heen. Daardoor kunnen de werkzaamheden in één dag worden afgerond. Zolang het niet regent, ligt er aan het eind van komende maandag een nieuwe laag asfalt op de straten in De Wijert.

Tijdens het aanbrengen van het asfalt zijn deze straten tijdelijk voor al het verkeer afgesloten. Verkeersregelaars helpen fietsers en automobilisten met omrijden.. Na het asfalteren gaat de straat vrijwel meteen weer open voor verkeer. De werkzaamheden gaan in de directe omgeving wel voor geluidsoverlast zorgen.