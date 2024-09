Niets lijkt Stadshavens nog in de weg te staan, bouw kan komend voorjaar beginnen

Impressie via Stadshaven (Gemeente Groningen)

Er lijkt niets meer in de weg te staan van de aanleg van Stadshavens. Er is geen beroep aangetekend tegen het wijzigingsbesluit van het omgevingsplan, waardoor de eerste schop komend voorjaar de grond in kan, aldus wethouder Rik van Niejenhuis.

“Voor woningzoekenden in Groningen is dit een prachtig bericht”, laat Van Niejenhuis weten op de website van het bouwproject. “Het scheelt enorm veel tijd. Er staat een hoop te gebeuren in Stadshavens. We blijven daarom ook de komende tijd onze buren bij de plannen en de bouw betrekken.”

Langs het Eemskanaal in de stad Groningen verrijst de komende jaren een nieuw stadswijk met zo’n 3.300 woningen aan het water. Nu de kaders vastliggen, kunnen de eerste woongebieden concreet worden uitgewerkt. Ook wordt gewerkt aan de nieuwe kade langs het Eemskanaal. Om ruimte te maken voor de bouw, worden de komende periode diverse gebouwen gesloopt en wordt grond gesaneerd.

Van Niejenhuis besluit: “Als alles volgens planning verloopt, starten we in het voorjaar van 2025 met het grondwerk, waarna we in 2026 de eerste bewoners hopen te verwelkomen.”