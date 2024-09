Niet meer in sigarettenrook op je bus wachten; Groningen krijgt rookvrije bushokjes

De provincie Groningen heeft besloten om bushokjes rookvrij te maken. Bijna alle abri’s (overdekte bushaltes) krijgen de komende weken stickers en tegels met een rookvrij-logo.

Het gaat om zo’n 126 bushaltes langs de provinciale wegen. De gemeente Groningen doet samen met de gemeentes Westerkwartier en Westerwolde een stapje extra: zij maken ook de bushaltes in hun kernen rookvrij. Met de beslissing stapt de provincie Groningen in de voetsporen van de provincies Drenthe, Friesland en Noord-Brabant.

“We hebben dit initiatief een aantal maanden geleden besproken in het verkeer- en vervoerberaad Groningen”, zegt een woordvoerder van de provincie tegen RTV Noord. “Er is toen gezegd: het is niet verplicht, maar iedereen kan meedoen. Een aantal gemeenten is gelijk enthousiast aan de slag gegaan. En wij hebben besloten de abri’s langs provinciale wegen rookvrij te maken.”

Daarbij nog een kleine kanttekening: het rookverbod wordt niet gehandhaafd. “Het gaat hier om bewustwording”, aldus de woordvoerder.