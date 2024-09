Nest Aziatische Hoornaar aangetroffen in boom in Oosterparkwijk

Aziatische hoornaar op een plant - Foto via Wespenstichting

In de Oosterparkwijk is zaterdag een nest van de Aziatische Hoornaar aangetroffen. Inmiddels is het nest verwijderd.

Twee buurtbewoners aan de Parkzijde troffen in hun tuin een Aziatische hoornaar aan. Ze maakten hier direct melding van. Een gespecialiseerd bedrijf kwam vervolgens naar de locatie waarbij de hoornaar uitgerust werd met een piepklein zendertje. De hoop was dat het insect terug zou vliegen naar het nest zodat duidelijk zou worden waar dit zich bevond. De tactiek werkte waarbij het nest uiteindelijk op twintig meter afstand in een esdoorn in een park werd aangetroffen.

Het nest is verwijderd door een professionele bestrijder. Die zuigt het nest en de hoornaars op met een speciale stofzuiger. Daarna worden ze ingevroren om de aanwezige hoornaars, poppen en larven te doden. De Aziatische hoornaar is een invasieve exoot. Het dier kan ernstige schade veroorzaken aan insectenpopulaties, waaronder de honingbijen, hommelsoorten en andere bestuivende insecten, en wordt daarom bestreden. De provincie Groningen roept inwoners ook nadrukkelijk op om melding te maken wanneer ze een Aziatische hoornaar zien. Dit kan via deze website.