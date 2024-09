Naar de Huurcommissie stappen loont bij twijfels over hoge huur, 85 procent huurders in gelijkgesteld

Bij twijfels over een te hoge huur of te veel servicekosten loont het om naar de Huurcommissie te stappen. Uit cijfers die het ANP boven water heeft gekregen blijkt dat in Groningen 85 procent van de woningdelers, in zaken die sinds 2019 zijn aangekaart, in het gelijk zijn gesteld.

Het ANP heeft de cijfers opgevraagd bij de Huurcommissie. In Groningen werden er in de afgelopen vijf jaar 765 zaken behandeld. In 656 gevallen werd de huurder in het gelijkgesteld. Dat is 85,75 procent. In 56 gevallen kreeg de verhuurder gelijk. Bij de overige zaken werden beide partijen in het gelijk gesteld. Dezelfde tendens is ook in de rest van het land zichtbaar. Landelijk werden er ongeveer 4.900 zaken behandeld. In ruim acht op de tien zaken kreeg de huurder volledig gelijk, verhuurders kregen in tien procent van de gevallen gelijk. Een uitspraak van de Huurcommissie is altijd bindend.

Bij de bezwaren ging het in ongeveer één op de drie zaken om een te hoge huur. De helft van alle zaken gingen over de servicekosten die betaald moesten worden.