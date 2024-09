Schoolbus in Woltersum is na tien jaar rijden echt af, inzamelingsactie voor vervanger haalde al duizenden euro’s op

Foto: Gemeente Groningen

Na tien jaar inzet tussen Woltersum en dorpen in de omgeving is de schoolbus in Woltersum echt aan vervanging toe. OBS De Huifkar kan er eigenlijk niet zonder. Dankzij een inzamelingsactie moet er een opvolger gaan komen.

De inzamelingsactie is inmiddels zo’n anderhalve maand aan de gang en haalde tot nu toe bijna achtduizend van de twaalfduizend euro op die nodig is om de nieuwe schoolbus te vervangen. De oude bus rijdt sinds1 januari 2015 tussen Woltersum en andere dorpen. Ook leerlingen uit plaatsen met eigen basisscholen rijden met het busje naar Woltersum, bijvoorbeeld omdat ze zich niet prettig voelen op een grote school.

Met donaties uit het dorp worden de ritten van de schoolbus al bijna tien jaar bekostigd. Maar een nieuwe schoolbus is duur, dus startte stichting ‘De Kar’ (opgezet door Dorpsbelangen Woltersum) een inzamelingsactie voor een nieuwe. Vrijdagochtend deed ook de gemeente Groningen een duit in het zakje (duizend euro). Leerling Jens van der Wijk, die actie geld inzamelt voor een nieuwe bus, kreeg de cheque uit handen van wethouder Carine Bloemhoff.

Wie ook een donatie wil doen, zodat de schoolbus kan blijven rijden en daarmee bijdraagt aan de leefbaarheid van Woltersum, kan hier een kijkje nemen.