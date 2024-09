Na Stad krijgt ook provincie Groningen eigen architectuurprijs: ‘Bronzen Havik vult leemte in architectuurprijzenland’

Het ontwerp voor het IKC Rummerinkhof in Haren - Impressie: BDG Architecten

De gemeente Groningen heeft met de Groninger Architectuurprijs al een eigen erkenning voor goede architectonische ontwerpen. Daar komt nu een tweede bij voor de gehele provincie: de ‘Bronzen Havik’. Halverwege december is de eerste uitreiking en de inzendingen mogen vanaf vrijdag worden opgestuurd naar de organisatie.

De Bronzen Havik is een initiatief van Nationaal Coördinator Groningen (NCG), Stichting Platform GRAS en Stichting Libau. Daarnaast werkt de organisatie samen met de provincie Groningen en Stichting Dag van de Architectuur Groningen. Met de prijs vragen de organiserende partijen aandacht voor de kwaliteit van de (gebouwde) leefomgeving en het belang van zorgvuldig en integraal ontwerp.

“Met De Bronzen Havik vullen we een leemte in architectuurprijzenland”, schrijft Plaform GRAS over de Bronzen Havik. “Waar de stad en Gemeente Groningen sinds jaar en dag al beschikken over een eigen architectuurprijs – zelfs een van de oudste van Nederland – heeft de rest van de provincie niets. We doen met de prijs recht aan een lang gekoesterde wens van diverse opdrachtgevers en ontwerpers die veelal buiten de grenzen van de stad werkzaam zijn.”

Ruime regels voor inzendingen, maar (oude) gemeente Groningen kent ‘speciaal regime’

De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt. Vrijdag 13 december wordt de eerste keer. De prijs gaat niet naar één ontwerper, maar naar een project of plan. Alle betrokken initiatiefnemers, opdrachtgevers, bouwers en ontwerpers zijn daardoor de winnaars.

In het geval van de Bronzen Havik hoeft het gebouw of ontwerp nog nergens fysiek te staan, aldus GRAS: “Ook ontwerpend onderzoek met positieve impact op beleid en uitvoering valt onder de scope van de prijs. Ook dat is een project. Wat betreft het schaalniveau stellen we ook geen eisen. Van een geslaagde herbestemming en een uitgevoerd landschapsplan tot een nieuwe school, een versterkte woning of een overtuigende dorpsvernieuwing: alles mag meedoen. Ook projecten op het vlak van landschapsarchitectuur, stedenbouw en interieur zijn welkom.”

De organisaties achter de Bronzen Havik (vernoemd naar voormalig Wijbrand Havik) maken wel een kanttekening bij inzendingen uit onze gemeente: overduidelijke stedelijke opgaven uitgesloten van deelname van de Bronzen Havik. Inzendingen uit de voormalige gemeenten Haren en Ten Boer dingen wel mee naar de prijs volgende ‘normale spelregels’. Omdat het dit jaar gaat om de eerste editie, mogen deze keer projecten die tot 5 jaar geleden zijn opgeleverd mogen meedoen.

Wie mee wil doen: op de website van Platform GRAS staat wat kandidaten moeten aanleveren en waar ze dat kunnen doen.