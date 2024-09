Musea in binnenstad openen vanavond de deuren tijdens Museumnacht

Foto: Groninger Museum

In de binnenstad vindt zaterdag de achtste editie van de Museumnacht plaats. In totaal zullen zeven musea hun deuren tot na middernacht geopend houden.

“De Museumnacht is de afgelopen jaren een begrip geworden in Groningen”, laat de organisatie weten. “Deze avond vol kunst, cultuur en gezelligheid trekt jaarlijks een internationaal en vooral jong publiek. Naast de collecties en tentoonstellingen in de musea is er muziek, toneel en dans. Bezoekers kunnen ook deelnemen aan verrassende lezingen, workshops, rondleidingen en nog veel meer.”

Deelnemende musea zijn Museum aan de A, het Groninger Museum, Forum Groningen, de Synagoge, het Universiteitsmuseum, Noorderlicht en het GRID Grafisch Museum dat te vinden is in de A-kerk. “Bezoekers kunnen er dit jaar voor kiezen om een Regenboog Route te volgen. De wandelroute loopt langs alle zeven musea. In de Synagoge Groningen is bijvoorbeeld een expositie over Jacob Israël de Haan te bewonderen, auteur van de eerste Nederlandse autobiografische homoseksuele roman, en in Studio Noorderlicht kunnen bezoekers deelnemen aan de Drag Bingo Show met Lola Lasagna.”

Daarnaast varen weer twee historische schepen heen en weer tussen Museum aan de A en het Groninger Museum met aan boord muziek, spoken word en poëzie. Bij het Groninger Museum is een drakendans en lopen er porseleinen figuren rond. Meer informatie vind je op deze website.