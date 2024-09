Motorrijder ernstig gewond bij verkeersongeluk op Emmaviaduct

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagavond op het Emmaviaduct is een motorrijder ernstig gewond geraakt. De politie is een onderzoek gestart naar de toedracht.

Het ongeluk vond plaats rond 21.30 uur. “Wij ontvingen een melding van een ongeluk op het Emmaviaduct”, vertelt een politiewoordvoerder. “Toen we op de locatie arriveerden bleek een motorrijder ernstig gewond te zijn geraakt. Hoe dit precies heeft kunnen gebeuren is onbekend. Wij zijn een onderzoek gestart naar de toedracht.” Volgens nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl werd de gewonde motorrijder aangetroffen door een buschauffeur. “Deze chauffeur heeft de bus direct tot stilstand gebracht en heeft het alarmnummer gebeld.”

Ambulancepersoneel kreeg bij het stabiliseren van het slachtoffer hulp van het Mobiel Medisch Team, het MMT. De persoon is daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. “Het MMT is ook op de ambulance meegereden om ondersteuning te bieden.” Vanwege het ongeluk was de rijbaan richting de stad een tijdlang afgesloten voor het verkeer.