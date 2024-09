Molukkenplantsoen krijgt komende maand een nieuwe inrichting

Foto via Mooie Wijken

Een deel van de groenvakken rondom de Hamburgervijver in de Korrewegweg zijn afgelopen jaar al opnieuw ingericht. Nu is het Molukkenplantsoen aan de beurt. Volgende week gaat de gemeente beginnen met de klus.

Net als aan de Hamburgvijver wordt een deel van de groenvakken anders ingericht. De gemeente denkt dat het ongeveer twee weken nodig heeft om de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

De snoeioperatie in het Molukkenplantsoen is al begonnen. Ook gaan er tussen nu en begin november op verschillende plekken nieuwe planten de grond in. Op vrijdag 1 november zijn de werkzaamheden klaar.