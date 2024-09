Minister Keijzer bezoekt Groningse bouwplaatsen en onthult naam van nieuwe wijk tussen Groningen en Meerstad: De Eems

Foto: Pepijn van den Broeke

Minister Mona Keijzer bracht maandag een werkbezoek aan Groningen. Woningbouw in Stadshavens en Meerstad stond centraal. In Meerstad onthulde de minister de naam van een nieuw woongebied langs het Eemskanaal: De Eems.

Het bezoek begon met een lunch en een wandeling door het plangebied Stadshavens. De betrokken partijen gaven uitleg over de plannen voor de eerste woningen in het gebied. Ook bespraken ze de nieuwe omgevingswet en het onlangs gewijzigde omgevingsplan voor Stadshavens.



In Meerstad maakte de minister een wandeling door de wijk Groenewei en sprak ze met lokale betrokkenen, zoals de vestigingsmanager van supermarkt Jumbo en de dorpsbelangenorganisatie. Er werd onder andere gesproken over woningbouwuitbreidingen rondom het Woldmeer en de ontwikkeling van recreatiemogelijkheden in Meerstad.

‘Gewoon realiseren waar behoefte aan is’

In Nederland moeten tussen nu en 2030 bijna een miljoen woningen worden gebouwd. Ruim 28.000 daarvan komen in onze provincie. De gemeente Groningen is goed bezig, stelt Keijzer: “Het is hier zoals je ook een beetje verwacht van Groningen: het is niet alleen praten, maar ook gewoon doen. Dus met niet al te veel opsmuk, maar gewoon realiseren waar behoefte aan is: betaalbare woningen.”

Keijzer vertelt dat bouwplanners in Stad de komende periode mogelijk meer werkbezoeken kunnen verwachten van bouwprojecten elders in het land. Zo is de minister, kijkend naar Stadshavens en Meerstad, blij dat waterberging goed is meegenomen in de plannen: “Het is niet alleen waterberging, het is ook recreatiegebied. Waar mensen kunnen zwemmen of gewoon omheen kunnen lopen. Dus het is echt heel mooi om te zien. In die zin neem ik die informatie weer mee naar andere plekken in Nederland: ‘Ga eens kijken in Groningen hoe ze dat opgelost hebben.”

Foto: Lars Faber

‘Werken ons het zweet op de rug’

Het bezoek van Keijzer aan Groningen is niet zomaar, vult wethouder Rik van Niejenhuis aan: “Zeker in Groningen gaan we een stevig aandeel in de woningbouwopgave hebben. Want we hebben gewoon een aantal hele grote ontwikkelgebieden. In Meerstad staan nu nog maar 1.500 woningen, en het worden er 10.000. Dus hier is plek voor heel veel mensen. We werken ons het zweet op de rug om echt te zorgen dat er zo snel mogelijk woningen bijkomen.”

Van Niejenhuis denkt dat Keijzer een goede indruk van Groningen meeneemt naar Den Haag als het om woningbouw gaat: “Ze is nog maar net minister, maar ziet nu al dat we hier gewoon goede afspraken kunnen maken. Ze wilde graag hiernaartoe komen, en dat wordt zeer gewaardeerd. We konden vertellen wat we graag wilden vertellen. Investeringen in infrastructuur horen er ook bij als je woningen wilt bouwen. En we hebben een luisterend oor gehad. Daar zijn we heel blij mee.”

Nieuwe woonwijk wordt ‘De Eems’

Het hoogtepunt van het bezoek was de onthulling van de naam van het nieuwe woongebied langs het Eemskanaal, tussen de stad Groningen en Meerstad. Deze nieuwe woonwijk, waar vanaf eind volgend jaar geleidelijk zo’n drieduizend woningen moeten verrijzen, gaat ‘De Eems’ heten. Die naam zouden meer Nederlanders de komende tijd weleens tegen kunnen komen wanneer minister Keijzer langskomt.

“Ik heb een paar mooie laarzen gekregen”, vertelt Keijzer. “We staan aan het begin van de herfst, dus het zal vast weer veel gaan regenen. Dan is het goed om achter in de auto een paar van die laarzen te hebben. Dus ik leg ze mooi in de auto. Als het regent en ik ben op een bouwplaats, staat er gewoon ‘De Eems’ op mijn laarzen!”

“We wilden heel graag de minister laten zien wat wij vandaag in Meerstad gaan doen”, besluit Van Niejenhuis. “Vanaf vandaag gaan we hier meer dan drieduizend woningen bouwen, in wat vanaf nu ‘De Eems’ heet. En vanaf eind 2025 gaan we hier echt huizen bouwen. Dat gaat echt voor heel veel mensen een dak boven het hoofd bieden. Daar ben ik heel blij mee.”