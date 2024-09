Meerdere auto’s betrokken bij verkeersongeluk op A7 bij Hoogkerk

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de A7 ter hoogte van Hoogkerk heeft zaterdag aan het einde van de middag een verkeersongeluk plaatsgevonden. Bij dit ongeluk waren meerdere voertuigen betrokken. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk vond plaats rond 16.45 uur. “Op de snelweg in de richting van de stad zijn in ieder geval drie voertuigen betrokken geraakt bij een botsing”, vertelt Ten Cate. “Twee voertuigen raakten dusdanig beschadigd dat ze weggesleept moesten worden door een bergingsbedrijf. Een ambulance kwam ter plaatse om de betrokkenen te controleren op verwondingen. Het is onbekend of er ook personen naar het ziekenhuis zijn gebracht.”

Vanwege het ongeluk werd een rijstrook afgesloten. Dit zorgde voor een forse file vanuit de richting Drachten. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.