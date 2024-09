Mbo-studenten kunnen dankzij subsidie gebruik maken van sportpas bij ACLO

Laatstejaars mbo-studenten uit de hele provincie Groningen kunnen dankzij een subsidie van de provincie dit studiejaar gebruikmaken van een sportpas waarmee ze bij de ACLO terecht kunnen. Dat heeft de provincie dinsdag bekendgemaakt.

De ACLO is de sportvoorzieningen voor studenten van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanze. Je kunt er terecht voor een breed aanbod aan groepslessen, cursussen en fitness-activiteiten. Dankzij een subsidie van 15.000 euro is er dit jaar ook plek voor 75 laatstejaars mbo-studenten. Er is bewust voor laatstejaars gekozen omdat er binnen het mbo-onderwijs vooral in de eerste leerjaren veel sport- en beweegactiviteiten plaatsvinden. Met de subsidiebijdrage van de provincie zijn bijna de helft van de kosten gedekt. De overige financiële kosten worden gedragen door Menso Alting, Alfa-college, Terra MBO, Noorderpoort, projectpartners Huis en de Hanze.

Gedeputeerde Bram Schmaal (GB) is blij met het besluit: “Als provincie willen wij iedereen stimuleren tot een actieve en gezonde levensstijl. Dit mag niet afhankelijk zijn van de opleiding die je volgt. Daarom steunen wij dit project met als doel meer studenten in beweging te brengen.” De sportpas voor mbo-studenten is een zogeheten pilot. Volgend jaar augustus wordt de balans opgemaakt en wordt gekeken of het wenselijk is om de sportpas structureel aan te gaan bieden.