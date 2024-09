Marit uit Haren vertegenwoordigt Groningen dit jaar in de jaarlijkse Boerinnenkalender

Foto: Rachel Bosman (uitsnede door OOG)

Marit van der Veen uit Haren vertegenwoordigt de provincie Groningen in de veertiende editie van de Boerinnenkalender, die aanstaande vrijdag wordt gepresenteerd.

Samen met 25 andere boeren en boerinnen uit Nederland en België siert Marit dit jaar de populaire agrarische pin-up kalender. De kalender, die dit jaar weer meer dan 400 aanmeldingen kreeg, heeft als doel het plattelandsleven te promoten en jongeren enthousiast te maken voor de agrarische sector. Volgens de organisatie staan hoop, lef en trots centraal bij de deelnemers. Marit en haar collega’s hopen met hun deelname bij te dragen aan een positief beeld van het boerenleven. Niet altijd vanzelfsprekend, aldus de organisatie achter de kalender.

Naast de lancering van de kalender, die komende vrijdag plaatsvindt in Raalte, is op 26 oktober jaarlijkse ‘Miss Boerin Verkiezing’ bij het festival ‘Høken & Hakselen’ in Loosbroek.

Marit is niet de eerste Harense die schaars gekleed in de Boerinnenkalender staat. Drie jaar geleden werd Anna Bron uit het dorp uitgeroepen tot het meest populaire model uit de toen tien jaar lange geschiedenis van de boerinnenkalender.