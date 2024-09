Man uit Stad zit al maanden vast op verdenking van ontucht en grooming met kinderen

Een 30-jarige man uit Groningen zit al maanden vast. Hij wordt verdacht van ontucht en grooming met zeven kinderen. Dat meldt het Dagblad van het Noorden zaterdag.

Grooming is digitaal kinderlokken. De dader probeert hierbij het vertrouwen van een slachtoffer te winnen met als doel deze persoon te ontmoeten en seksueel misbruik te plegen of om kinderpornografische foto’s of filmpjes te maken. Hoe de zaak precies aan het rollen is gebracht is niet duidelijk. Bij de man zijn er duizenden foto’s en honderden video’s met kinderporno aangetroffen. Vrijdag vond er een voorbereidende zitting plaats waarbij de verdachte in grote lijnen schuld bekende. Ook liet hij weten volledig mee te willen werken aan het onderzoek.

Om het vertrouwen van zijn slachtoffers te winnen gaf hij zich online op verschillende manieren uit. Vervolgens wist hij kinderen zover te krijgen dat ze uit de kleren gingen. Tegen een minderjarig meisje deed hij zich voor als afvalcoach. Uiteindelijk kwam het tussen hem en het meisje in 2020 ook tot seks. De verwachting is dat de zaak in februari inhoudelijk behandeld gaat worden.