Man krijgt bij ruzie sigaret in gezicht gedrukt, ander slaat een bloedneus

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mannen van 19 en 43 jaar oud aangehouden na een forse ruzie in de Poelestraat in de binnenstad. Dat meldt de politie op sociale media.

Het incident vond plaats rond 04.00 uur. “Bij de ruzie kreeg één van de personen een sigaret in het gezicht gedrukt. Daarna volgde er nog een vuistslag”, schrijft de politie. “De ander liet het er niet bij zitten en sloeg diens opponent een bloedneus.” Agenten waren snel aanwezig en konden de twee personen inrekenen.

Bij het onderzoek dat volgde werd er bij de 43-jarige man een mes aangetroffen. Dat is in beslag genomen. Het bij je hebben van messen, zoals stiletto’s, valmessen en vlindermessen is strikt verboden. Een zakmes is wel toegestaan, maar niet als je bijvoorbeeld in een kroeg of voetbalstadion bent.