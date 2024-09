Man ernstig gewond bij steekpartij in Peperstraat, verdachte aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Een 30-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag ernstig gewond geraakt bij een steekpartij in de Peperstraat. De politie heeft een verdachte aan kunnen houden.

Het incident vond rond 05.15 uur plaats op straat. “Toen agenten arriveerden troffen zij het slachtoffer aan in een nabijgelegen horecapand”, vertelt een politiewoordvoerder. “Ze hebben direct eerste hulp verleend. Uiteindelijk is de persoon met ernstig letsel overgebracht naar het ziekenhuis.” Ondertussen ging ook het onderzoek naar de toedracht van start. “Met hulp van omstanders kon kort na de steekpartij een 28-jarige man aangehouden worden. Ook cameratoezicht in de binnenstad speelde een rol in het korte opsporingsonderzoek.”

De verdachte is overgebracht naar het politiebureau waar hij zaterdag verhoord zal worden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekend. “Wij hebben afgelopen nacht verschillende betrokkenen en getuigen gehoord. Ook hebben we camerabeelden veiliggesteld. Hebben wij nog niet met jou gesproken en kun je ons meer vertellen over de toedracht van dit incident? Of ben je in bezit van mogelijke videobeelden? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 0900 88 44 of deel informatie anoniem via 0800 7000.”