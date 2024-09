Man die opgepakt werd voor bangalijst verzamelde gegevens via ‘kamerverhuursite’

De 26-jarige man uit Groningen die afgelopen zomer werd opgepakt op verdenking van het opstellen van een bangalijst, kon deze lijst samenstellen omdat vrouwen dachten dat ze reageerden op een kamerverhuursite. Dat meldt het Algemeen Dagblad zaterdag.

Utrecht was afgelopen zomer in de ban van twee verschillende bangalijsten. Uit onderzoek is gebleken dat één van deze lijsten is gemaakt door de Groninger met behulp van een nep-website waar jonge vrouwen in de val werden gelokt. Volgens het Algemeen Dagblad heeft de verdachte alleen gehandeld. Op de website werden vrouwen verleid om te reageren op huizen die te huur zouden staan. Daarbij werd er gewerkt met nepfoto’s. Na het reageren moest er een ongebruikelijke vragenlijst in worden gevuld. Ook moest er een foto worden achtergelaten.

De man werd op 17 juli aangehouden in Groningen. Inmiddels zit hij niet meer vast, maar het onderzoek is nog volop gaande. Volgens de krant heeft de man geprobeerd om niet herleidbaar en traceerbaar te zijn. Een IP-adres leidde uiteindelijk naar Groningen.

De eerste bangalijst die rondging is gemaakt door leden van een Utrechtse studentenvereniging. De slachtoffers van deze lijst werden bijgestaan door een advocaat. Deze advocaat werd bedreigd door de Groningse verdachte. De man wilde dat zij haar werk stopzette en een fors geldbedrag in Bitcoins over zou maken. Waarom de man de advocaat bedreigde is onbekend.