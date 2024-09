Maarten Siepel van OOG genomineerd als ‘aanstormend talent’ binnen de lokale media

De vakjury, onder leiding van journalist en presentatrice Roos Moggré, heeft de genomineerden geselecteerd voor de Lokale Media Awards 2024. Een van hen is OOG’s eigen Maarten Siepel. Hij maakt kans op de prijs voor aanstormend talent.

De Lokale Media Awards zijn prijzen die jaarlijks worden uitgereikt door de overkoepelende organisatie van alle lokale en streekomroepen, de NLPO. Maarten strijdt in de categorie ‘Aanstormend talent’ met vijf anderen om de prijs.

“Het is natuurlijk altijd erg leuk als je door collega’s of anderen goed beoordeeld wordt op je kwaliteiten,” vertelt Maarten. “Maar ik ben toch wel vrij timide en daardoor een beetje ingetogen over de nominatie. Natuurlijk zou het leuk zijn als ik win, maar ik heb er eerlijk gezegd ook vrede mee als dat niet zo is. Maar ik heb wel veel zin in de uitreiking op vijf oktober in Hilversum. Ik ben al eens bij de awardshow geweest en dat was superleuk.”

Maarten gaat tussen nu en 5 oktober de strijd aan met Isa Visser (RTV NOF), Jeroen Heidenreich (OPEN Rotterdam), Melissa Luisman (ZO!34), Mika Mulder (NH Gooi) en Pascal Kerpel (Omroep Hoeksche Waard). Dan worden de prijzen uitgereikt in Theater Gooiland in Hilversum. “Het niveau van de inzendingen is spectaculair gestegen ten opzichte van vorig jaar,” stelt juryvoorzitter Roos Moggré. “Er is journalistiek inhoudelijk een grote sprong gemaakt en ook de kwaliteit en relevantie van de producties zijn naar een hoger niveau getild.”