‘Maandag zonnige perioden en later regen, komende dagen buien’

Foto: Joris van Tweel

Het lijkt maandag een vriendelijke dag te worden waarbij de zon zich regelmatig zal laten zien. De komende dagen kan echter de paraplu weer uit de kast gehaald worden.

Maandag begint de dag met bewolking. Weldra laat de zon zich zien. Overdag wisselen wolkenvelden en zonnige perioden elkaar af. In de middag neemt de bewolking verder toe waarbij er in de avond buien gaan vallen. Bij een matige wind uit zuidoostelijke richting wordt het 15 of 16 graden. De nacht van maandag op dinsdag verloopt bewolkt waarbij er regelmatig regen valt. De minimumtemperatuur ligt rond de 12 graden.

Op dinsdag is het bewolkt en vallen er verspreid over de dag buien. De wind is matig en draait gedurende de dag van het zuidoosten naar het oosten. Daarmee wordt het ook frisser want de maximumtemperatuur zal niet hoger komen te liggen dan 12 of 13 graden. Woensdag lijkt een droge dag te gaan worden waarbij er een glimpje van de zon mogelijk is. Bij een matige wind uit het noordoosten wordt het 13 of 14 graden.