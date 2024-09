“Maandag zon en bewolking, komende dagen buien en kans op onweer”

Foto: Robert van der Veen

De herfst klopt de komende dagen op de deur. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis vallen er de komende dagen buien en wordt het met 15 graden op woensdag ook een stuk frisser.

“Maandagochtend is het overwegend droog en schijnt de zon geregeld”, vertelt Kamphuis. “In de middag neemt de bewolking toe en volgen er enkele buien met kans op onweer en windvlagen. Het wordt 22 graden bij een van west naar noordwest draaiende en toenemende wind naar windkracht 5. In de nacht van maandag op dinsdag ligt de minimumtemperatuur rond de 10 tot 12 graden. Het is wisselend bewolkt met kans op een bui.”

“Dinsdag vallen er in de loop van de dag enkele buien met kans op een slag onweer. Er waait een matige tot krachtige zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6, en het wordt 18 graden. Woensdag en donderdag is er af en toe zon en vallen er enkele buien. Het is een stuk frisser met 15 graden als maximumtemperatuur. De wind neemt geleidelijk aan af. Vrijdag en tijdens het weekend is het weer droog en wordt het met geregeld zon weer wat warmer, zo rond 18 graden.”