‘Maandag zomers warm met in de avond onweer, ook komende dagen buien’

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het zonovergoten weer van de afgelopen dagen gaat in de nieuwe week plaats maken voor bewolking en de kans op onweersbuien. Ook de temperatuur doet een stapje terug.

Zondag begint de dag met zon. Bij een zwakke wind uit zuidoostelijke richting wordt het 26 of 27 graden. In de middag neemt de bewolking toe, in de avond gevolg door onweersbuien. Tijdens deze buien kan er plaatselijk flink wat neerslag vallen. Het KNMI heeft voor de provincie Groningen een ‘code geel’ aangekondigd. In de nacht van maandag op dinsdag is het helder. De minimumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dinsdagochtend is er kans op mist.

Dinsdag overdag is het wisselend bewolkt. In de middag en avond is er kans op een bui. De wind is zwak en komt uit zuidwestelijke richting, later draaiend naar het noordoosten. Het wordt 24 of 25 graden. Woensdag gaat grijs verlopen. Verspreid over de dag vallen er buien. Dan wordt het 19 of 20 graden.