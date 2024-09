“Maandag bewolking en buien, komende dagen kouder en zo nu en dan regen”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het zonnige nazomerweer is voorlopig ten einde. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis krijgen we de komende dagen te maken met lagere temperaturen en valt er van tijd tot tijd regen.

“Maandag beginnen we de dag met bewolking en valt er af en toe lichte regen”, vertelt Kamphuis. “In de middag volgen er nog een paar buien. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4, wordt het 20 graden. Dinsdag stroomt er koelere lucht ons gebied binnen. Het wordt 17 graden. Verder is er veel bewolking en valt er zo nu en dan regen bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 4.”

“Woensdag wordt het opnieuw 17 graden en is er veel bewolking. Er valt van tijd tot tijd regen, waarbij de regenkansen het grootst zijn later op de dag. Donderdag en vrijdag zijn de veranderingen klein. Het wordt 16 of 17 graden en op beide dagen valt er zo nu en dan regen en heeft de zon het lastig.”

