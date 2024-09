Lycurgus klopt rivaal Dynamo met wisselend spel tijdens oefenduel

Nova Tech Lycurgus heeft woensdag haar vierde oefenwedstrijd in de voorbereiding op het aanstaande seizoen gewonnen. Draisma Dynamo werd met 3-2 verslagen in het sportcentrum van het Alfa-college.

De wedstrijd kende wisselende momenten. Na een moeizame start kwam Lycurgus beter in de wedstrijd. In de tweede en vierde set hadden Lycurgus duidelijk de overhand. In de beslissende vijfde set trok Lycurgus aan het langste eind na een sterke eindsprint, met setstanden van 23-25, 25-14, 23-25, 25-17 en 15-11.

Vrijdagavond speelt Lycurgus opnieuw, dit keer tegen de Duitse topclub SVG Lüneburg in Veendam. Daarna worden, in Groningen en Slochteren, nog duels afgewerkt tegen SVG Lüneburg (Dui) en Greenyard Maaseik (Bel).