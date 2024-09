Lycurgus en GIJS zien kleintje open dag in huiskamer van Stad wel zitten: “Een hele leuke gedachte”

Foto: Rieks Oijnhausen

Een idee van raadslid Niels Hilboesen van Stadspartij 100% voor Groningen om een kleintje open dag voor de breedtesport in de Groningse binnenstad te organiseren kan op steun rekenen van volleybalvereniging Lycurgus en ijshockeyvereniging GIJS.

Hilboesen opperde het idee eind juli: “Het lijkt mij geweldig om in de binnenstad een dag te organiseren met bijvoorbeeld Donar, Lycurgus, GIJS, Nic. en de FC. Dat ze zich kunnen presenteren, dat ze leuke clinics organiseren, dat er wat verteld wordt over de historie. En dat zou je verder aantrekkelijk kunnen maken door een combinatie te maken met lokale ondernemers die gelieerd zijn aan de clubs. Dat zij zich ook kunnen presenteren. En gedurende het programma kun je wellicht Groningse artiesten laten optreden.”

Niels Hilboesen (Stadspartij 100% voor Groningen): “Clubs kunnen zich in de huiskamer van Stad presenteren”

Ook andere verenigingen in de breedtesport zouden zich bij deze dag aan kunnen sluiten. “Ik denk dat er een hele mooie kruisbestuiving kan ontstaan. In de huiskamer van de stad kunnen clubs zich presenteren. Mensen kunnen op een hele laagdrempelige manier, dichtbij, kennis maken met verschillende sporten. Zo kun je banden opbouwen, kun je kinderen interesseren en enthousiasmeren om te gaan sporten en je kunt laten zien wat we allemaal in onze gemeente hebben.”

Jacob van Gelder (GIJS): “Dit initiatief kan een mooie meerwaarde voor ons zijn”

Naar aanleiding van het idee heeft OOG contact gezocht met de topsportclubs die in de gemeente Groningen actief zijn. Alleen Lycurgus en GIJS hebben gereageerd op de vragen. Zij zijn beide enthousiast. “Ik vind dit een heel leuk idee”, laat een enthousiaste Jacob van Gelder van GIJS weten. “Dit initiatief kan een mooie meerwaarde voor ons zijn. Door zo’n dag ontstaat er de mogelijkheid om je als vereniging te laten zien aan de inwoners. Wat doen we? Hoe ziet ons wedstrijdprogramma er uit? En geloof mij, wij hebben als vereniging veel te laten zien.”

Theo Sikkema (Lycurgus): “Wij kijken hier positief naar”

Theo Sikkema is woordvoerder van Lycurgus: “Binnen onze vereniging hebben we dit idee besproken en wij staan er voor open om dit idee nader te verkennen. Een positieve intentie derhalve.” Van Gelder heeft nog wel wat aandachtspunten: “Wat ga je doen als het regent of stormt? Is er een mogelijkheid om de horeca er bij te betrekken? Daarnaast is het denk ik ook heel leuk dat mensen de sport kunnen proberen. Dat je een ‘probeerveld’ onderdeel maakt van het programma, waar presentaties plaatsvinden en waar je op aangegeven tijden een sport kunt beoefenen. En tot slot lijkt het mij belangrijk dat het bij de eerste editie ook direct staat als een huis, waarbij we gaan voor een jaarlijkse traditie.”

Niels Hilboesen: “Ik wil onderzoeken wat er mogelijk is”

Hilboesen wil met zijn plannen een koppeling maken met lokale ondernemers: “Ik heb het dan over lokale ondernemers die gelieerd zijn aan de clubs die ook de mogelijkheid krijgen om zich er te presenteren. Gedurende het programma kun je wellicht Groningse artiesten laten optreden. Ik ben zeker enthousiast en ik wil graag onderzoeken wat er mogelijk is. Mensen die goede ideeën hebben, of willen helpen, die mogen zich natuurlijk altijd melden.”