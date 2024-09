Luchthavenbesluit helikopterdek UMCG door provincie vastgesteld

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

De provincie Groningen heeft dinsdag een ontwerp-luchthavenbesluit voor het helikopterdek van het UMCG vastgesteld. Het helidek wordt zo nu en dan gebruikt door traumahelikopters.

De traumahelikopter wordt gebruikt door het Mobiel Medisch Team, het MMT. Dit team is in 2000 opgestart waarbij er sinds 2001 gevlogen wordt met een helikopter. Tot de herfst van 2016 was de helikopter gestationeerd op het dak van het UMCG waarbij er bij ernstige incidenten vanaf deze locatie werd uitgerukt. In 2016 verhuisde men naar een nieuwe standplaats op het terrein van Groningen Airport Eelde. Echter wanneer patiënten niet met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht kunnen worden, omdat hun situatie dat niet toelaat, worden ze per helikopter naar het UMCG gevlogen.

Ondanks dat dit al heel wat jaren plaatsvindt is de provincie nu verplicht om door veranderende wetgeving een luchthavenbesluit te nemen voor deze activiteiten. Dit ontwerpbesluit is nu gemaakt. Omdat het volledige proces doorlopen wordt, betekent dit ook dat omwonenden en andere belanghebbenden bezwaar kunnen maken. Hier heeft men zes weken de tijd voor. Vervolgens is het aan Provinciale Staten om in te stemmen met het besluit. Wordt dit besluit niet genomen, dan wordt dit gezien als een overtreding en kunnen er verschillende maatregelen worden genomen.

OOG TV maakte in 2016 een reportage over de verhuizing van de traumahelikopter: