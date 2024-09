Lof voor plan om noordelijke wijken impuls te geven: “Waken dat we niet teveel aan het stuur gaan zitten”

Foto: Andor Heij. Speelplek De Hoogte

Een plan om de leefbaarheid en veiligheid in de noordelijke wijken een impuls te geven kan op goedkeuring rekenen van de gemeenteraad. Wel zijn er verschillende fracties die zorgen hebben over de uitvoering, hoewel het volgens de wethouder belangrijk is om niet teveel aan het stuur te gaan zitten.

“Wij hebben onze fractie zo ingericht dat elk raadslid zijn eigen expertise heeft”, vertelt Joren van Veen de PvdA. “Ik zit hier vandaag, maar eigenlijk had mijn hele fractie hier kunnen zitten. Dit plan is heel breed waarmee we het leven van de inwoners gaan verbeteren. Door het inzetten van brugfunctionarissen gaan we leerlingen begeleiden van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. Woningen in de wijken krijgen minimaal energielabel D. De wijken worden meer gemengd. Er komt meer groen. En mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt en aan een opleiding beginnen krijgen een baangarantie wat leidt tot een stabiel inkomen.”

Waar gaat het precies over?

In de noordelijke wijken wonen onevenredig veel kwetsbare jongeren en volwassenen. Er is veel vroegtijdige schooluitval en veel bewoners kennen een stapeling van problemen. Het plan ‘uitvoeringsprogramma 2024-2027’ richt zich op het aanpakken van deze problemen. Er zijn drie sporen. Het eerste spoor richt zich op interventies die al succesvol zijn gebleken en nu opgeschaald gaan worden naar andere wijken. Bij het tweede spoor gaat het om interventies die per wijk verder worden uitgewerkt. En het derde spoor richt zich op samenwerking tussen partners, bewoners en professionals. Essentieel in het plan is de betrokkenheid van bewoners bij het programma. Het programma wordt uitgevoerd door partners uit de maatschappelijke coalitie, waarbij financiering vanuit het Rijk zorgt voor de uitvoerbaarheid.

Joren van Veen (PvdA): “We zien de kansen voor de inwoners”

Van Veen: “Het is een heel breed palet waarbij er zaken worden opgepakt waar inwoners ook echt iets aan hebben. We zien dan ook dat de kansen voor inwoners, dankzij dit programma, vooruit gaan. Kunnen we als partij dan rustig achterover gaan leunen? Nee, we blijven scherp. We willen in gesprek met organisaties of het goed uitgevoerd wordt.”

Elisabeth Akkerman (VVD): “Ik mis duidelijke doelen”

Verschillende partijen vragen echter om duidelijke doelen. De VVD bijvoorbeeld. Elisabeth Akkerman: “Enkele weken geleden hebben we gesproken over het Rekenkameradvies. Daarin werd voorgesteld om op dit punt een extra vergadering te beleggen om meer grip te krijgen, om sturing te geven. Is wat we nu doen het goede? Een doel zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat we in 2027 tien procent minder bijstand willen hebben. Dat mis ik nu.” Mariska Sloot van Stadspartij 100% voor Groningen: “Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we aan de knoppen kunnen blijven draaien? Ik denk dat het heel goed is dat je evaluatiemomenten in gaat bouwen. En dat kan alleen als je er doelen aan hebt gekoppeld. En die ontbreken nu.”

Terence van Zoelen (Partij voor de Dieren): “Afwachten hoe zich dit gaat ontwikkelen”

Andere partijen zien dat niet zitten. Terence van Zoelen van de Partij voor de Dieren bijvoorbeeld: “Met dit plan geven we de noordelijke wijken een impuls op allerlei gebieden. Op veiligheid bijvoorbeeld, maar ook bij scholing en de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren zijn er al trajecten opgestart. Daar komen nu nieuwe onderdelen bij. Hoe gaat dat uitpakken? Ik denk dat het goed is om af te wachten en om te kijken hoe het zich gaat ontwikkelen. Wel missen we een aantal punten in het programma. Zo zou meer de nadruk op groen gelegd kunnen worden. Groen is belangrijk voor het algehele welzijn maar geeft ook een gevoel van veiligheid. Daarnaast lijkt het ons heel goed om sport- en cultuurevenementen op te gaan zetten samen met andere partijen. Dat basisscholen uit verschillende wijken een muziekevenement opzetten zodat kinderen met verschillende achtergronden met elkaar in contact komen.”

Wethouder Eelco Eikenaar (SP): “Wij moeten niet op de stoel van bewoners gaan zitten”

Wethouder Eelco Eikenaar (SP) van Sociale Wijkvernieuwing noemt het een prachtig idee. Maar zegt tegelijkertijd dat dit nu juist niet de bedoeling is. “Een sport- of muziekevenement, dat is aan de bewoners. Zij moeten dit zelf initiëren. Als wij dat gaan doen, dan gaan we op stoelen zitten, waar we niet op willen zitten. Ik waardeer de suggestie, maar dit moet op een andere plek besproken worden.”

Olivier van Schagen (Student & Stad): “Ik mis de samenwerking op gebied van sport”

Datzelfde zegt Eikenaar ook tegen de fractie van Student & Stad. Olivier van Schagen: “We bespreken een kans om de toekomst van wijken en inwoners vorm te geven. Het is heel mooi dat een maatschappelijke coalitie, van verschillende partijen, zich inzet voor inwoners die het minder goed getroffen hebben. Het is heel mooi dat daarin inwoners centraal zijn gezet. Maar ik mis de samenwerking op het gebied van sport. Het lidmaatschap van een sportvereniging is niet gratis. Neem Pieter die bij zijn moeder Annemiek in Selwerd woont. Pieter wordt al gepest op school, heeft het moeilijk, en verliest nu ook nog zijn sportvereniging. Kan het Jeugdfonds Sport en Cultuur in deze maatschappelijke coalitie gaan opereren zoals we alle Pietertjes in de noordelijke wijken kunnen gaan helpen?”

Wethouder Eelco Eikenaar: “We moeten niet uit gaan waaieren”

Eikenaar in reactie op Van Schagen: “Bij dit plan is het heel belangrijk dat we ons focussen. In Heerlen en Rotterdam zijn vergelijkbare initiatieven gestart. Van deze gemeenten hebben we geleerd dat een focus belangrijk is. Sport kan een onderdeel worden. Maar ondertussen kun je ook andere zaken toevoegen, maar daarmee waaiert het wel heel erg uit, waardoor het doel minder goed in zicht komt.”

Izaäk van Jaarsveld (CDA): “Haalbaarheid is niet onderbouwd”

Het CDA heeft twijfels bij de haalbaarheid. Eén van de onderdelen is om kinderen en tieners te begeleiden bij hun schoolloopbaan. Izaäk van Jaarsveld: “Wat op tafel ligt is een heel mooi programma. Alleen wordt de haalbaarheid niet onderbouwt. Het idee is om meer kinderen van de kinderopvang gebruik te laten maken. Maar zijn daar voldoende mensen voor? Datzelfde geldt voor de basisscholen. Je hebt om dit te halen meer mensen nodig. Wij zijn bang dat schaarste herverdeeld gaat worden waardoor er een waterbedeffect optreedt. Ondertussen hebben we het over wijken waar geen geld is voor privéonderwijs. Dus wie wordt uiteindelijk het zwaarst getroffen?” De wethouder geeft aan dat dit inderdaad een uitdaging wordt. Ook omdat schaarste niet alleen in het onderwijs speelt maar ook in andere sectoren.

Jurrie Huisman (SP): “Deel ervaringen met andere wijken”

De SP geeft de wethouder nog een tip mee. Jurrie Huisman: “Ik denk dat het heel goed is dat de ervaringen die we in deze wijken opdoen actief gaan delen met andere wijken en buurten. Daarnaast wil ik nog wat kwijt over de sociale huur. In de noordelijke wijken vind je flink wat sociale huurwoningen. Vanwege de ongedeelde stad moeten er dure woningen aan toegevoegd worden. Onze oproep is om dit ook in andere wijken toe te passen. Dus om overal een verdeling te maken van dertig procent sociale huur, veertig procent middenhuur en dertig procent dure woningen.”

Peter Rebergen (ChristenUnie): “Belangrijk dat er ontmoeting plaatsvindt”

Peter Rebergen van de ChristenUnie: “De wijken waar we het vandaag over hebben zijn niet allemaal hetzelfde. Ze hebben ook niet allemaal hetzelfde nodig. Daarom is het goed om met de wijken te bekijken wat ze nodig hebben, los van de systemen. In dit plan gaat het over vertrouwen richting de inwoners, maar ook richting de professionals die budget krijgen om dingen te doen. Dat is een heel mooi principe. Tot slot zouden wij adviseren dat het belangrijk is dat er ontmoeting plaatsvindt. Dat bewoners kunnen binden en kunnen ontmoeten. Dat er oog is voor elkaar.”

De wethouder neemt deze adviezen mee. Verschillende partijen overwegen echter om voor de eerstvolgende raadsvergadering een motie in te dienen.