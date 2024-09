Locatie Hoogeweg 9 krijgt over vijf jaar forse woningbouw

Bouwbedrijf Trebbe neemt de ontwikkellocatie Hoogeweg 9 over van Elker jeugdhulp en onderwijs. Beide organisaties hebben hiertoe een overeenkomst gesloten.

Trebbe ziet volop mogelijkheden om in Groningen tot een succesvolle ontwikkeling te komen. Directeur Hein Trebbe: “De vraag naar goede woningen neemt hand over hand toe, zo ook in Groningen. Met Hoogeweg geven we straks invulling aan de vraag naar duurzame en gezonde leefomgevingen met een thuis voor iedereen.

De locatie Hoogeweg is uniek, vanwege de combinatie van o.a. JeugdzorgPlus (deels gesloten jeugdzorg), voortgezet speciaal onderwijs én woonruimte voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen. De komende vijf jaar blijft Elker gevestigd aan de Hoogeweg. Na het vertrek van Elker neemt Trebbe de locatie in herontwikkeling.

Trebbe zegt in te zetten op wonen voor een brede doelgroep. Er komen ongeveer 140 duurzame woningen. Het gaat om woningen en appartementen in verschillende types en in verschillende prijsklassen voor de koop en de sociale huur, in een groene leefomgeving