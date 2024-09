LIVE: Kan FC Groningen in eigen huis winnen van Go Ahead Eagles?

FC Groningen neemt het zondagmiddag in de Euroborg op tegen Go Ahead Eagles. Na een pijnlijke nederlaag op bezoek bij aartsrivaal SC Heerenveen is het nu zaak om in eigen huis weer orde op zaken te stellen. De aftrap is om 14.30 uur.

Stand: 0-0

53′ Vaessen! De doelman tikt een vrije trap van Breum uit de kruising. Wat is hij weer belangrijk.

46′ Gelijk een grote kans! Valente krult de bal in de verre hoek, maar Plogmann pareert knap.

46′ De tweede helft is begonnen. FC Groningen voetbalt nu richting de Noordtribune.

Het is rust in de Euroborg.

45+1′ Twee minuten extra tijd.

35′ Een mooie aanval van FC Groningen met goed werk van Postema, strandt uiteindelijk door een foutieve aanname van Schreuders.

30′ Oh Vaessen.. De doelman komt wel héél ver zijn doel uit en ziet dat bijna verkeerd aflopen. De bal scheert langs de paal.

23′ Bijna.. Postema wordt alleen voor de keeper gezet, scoort, maar ziet daarna de vlag omhoog.

22′ Gele kaart voor Wouter Prins.

16′ Weer een goede redding van Vaessen. De Eagles dringen aan.

13′ De wedstrijd kabbelt een beetje. Beide ploegen tasten af.

3′ Een enorme kans voor de bezoekers. Oud-FC-speler Antman schiet oog in oog met Vaessen hoog over.

1′ Er is afgetrapt in de Euroborg!

___

Opstelling FC Groningen: Vaessen, Bacuna, Stam, Blokzijk, Prins; Schreuders, Resink, Hove, Valente; Postema, Van Bergen

Opstelling Go Ahead Eagles: Plogmann, Deijl, Nauber, Kramer, Breum, Linthorst, Adekanye, Edvardsen, Antman, Llansana, Adelgaard

Scheidsrechter: Rob Dieperink