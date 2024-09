LIVE (0-0) | FC Groningen neemt het op tegen Feyenoord

Een hele goede avond! Vanavond komt Feyenoord op bezoek in de Euroborg. Het ongeslagen FC Groningen start deze wedstrijd met acht punten op zak. Na vier speelronden brengt dat de Trots van het Noorden naar plek vier, zeker geen slechte start voor de promovendus. Vanavond mag de FC zich meten met één van de traditionele topclubs van Nederland. Feyenoord bevindt zich, met een wedstrijd minder gespeeld, op plek negen.

Natuurlijk wordt er ook even teruggedacht aan die bekerwedstrijd van afgelopen seizoen. Toen hield de Trots van het Noorden zich in de Kuip prima staande tegenover Feyenoord en wist via Laros Duarte zelf op voorsprong te komen. Toen gingen de groen-witten nipt ten onder, maar vanavond worden de kaarten weer opnieuw geschud.

Hoofdtrainer Dick Lukkien kon vanavond niet beschikken over centrale verdedigen Marco Rente. Tijdens een oefenduel tegen SC Cambuur moest de verdediger het veld vroegtijdig verlaten dankzij een hamstring blessure. Thijmen Blokzaal, die dit seizoen nog maar zes minuten speeltijd kreeg, vervangt Rente en mag vanavond voor het eerst dit seizoen in de basis starten.

De laatste winst van de FC op Feyenoord dateert uit 2019. Toch houdt FC Groningen zich in eigen huis vaak staande tegen Feyenoord en ook de cijfers zijn (bijna) perfect in evenwicht. Er werd 14 keer gewonnen, 15 keer gelijkgespeeld en 15 keer verloren. Is het vanavond tijd om die cijfers echt in balans te brengen?

1′ We zijn begonnen!

Thom van Bergen brengt de bal aan het rollen. De eerste helft gaat van start

Tika de Jonge haakt geblesseerd af



Tijdens de warming-up is Tika de Jonge geblesseerd geraakt. De middenvelder zou in de basis starten, maar wordt nu vervangen door Stije Resink. De van Almere City overgekomen middenvelder gaat daarmee zijn officiële debut voor de FC maken.

Opstelling FC Groningen: Etienne Vaessen; Leandro Bacuna, Marvin Peersman, Thijmen Blokzijl, Finn Stam; Jorg Schreuders, Stije Resink, Luciano Valente; Romano Postema, Thom van Bergen.

Opstelling Feyenoord: Timon Wellenreuther, Jordan Lotomba, Thomas Beelen, David Hancko; Gijs Smal; Gjivai Zechiël, Chris Nadje; Bart Nieuwkoop, Quinten Timper, Igor Paixao; Santiago Giménez.

Scheidsrechter: Danny Makkelie