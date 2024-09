Lintje voor ‘spin in het web’ Harry Meijer van sportverenging Vlugheid en Kracht

Foto: Rieks Oijnhausen

Koen Schuiling reikte donderdagavond een Koninklijke onderscheiding uit aan Harry Meijer. De burgemeester benoemde Meijer tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange tomeloze inzet voor sportverenging Vlugheid en Kracht.

De uitreiking vond plaats tijdens een receptie ter gelegenheid van het 120-jarig jubileum van de sportvereniging Vlugheid en Kracht in Sportcentrum Kardinge. De 62-jarige Meijer is ruim 30 jaar verbonden aan sportverenging Vlugheid en Kracht, waarvan 25 jaar als voorzitter, spin in het web en sportinstructeur.

Veel leden komen wekelijks naar verschillende sporthallen in Groningen om onder zijn leiding te volleyballen, te bewegen op muziek en aan fitheidstraining mee te doen. “Ik hoef jullie niet te vertellen hoe belangrijk het is om een leven lang te blijven bewegen”, vertelt Schuiling over Meijer. “Voor je lijf en voor je geest. Harry zorgt ervoor dat het vooral draait om meedoen. Desnoods past hij het spel aan, zodat iedereen plezier houdt in het bewegen en sporten

en vooral ook: zodat iedereen blijft terugkomen”.

Vlugheid en Kracht werd op 6 september 1904 opgericht als scherm- en gymnastiekvereniging. In de jaren daarna volgde een pijlsnelle groei. In haar hoogtijdagen telde de vereniging bijna 2200 leden en was één van de grootste sportverenigingen van de stad Groningen. Nu is het een omni-sportvereniging voor ouderen met vier takken van sport die wekelijks worden gegeven: Volleybal, Total-fit, 55+ variasport en Floorbal.