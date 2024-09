Letterenfestival 2024 daagt op zaterdag 21 september bezoekers uit met thema ‘verbeelding’

“We willen laten zien hoe breed ons onderzoek is en mensen uitdagen en prikkelen,” zegt Sarah Willemsen over het aankomende Letterenfestival van de Rijksuniversiteit Groningen.

Op zaterdag 21 september vindt de derde editie van het Letterenfestival plaats in het Harmoniegebouw van de RUG aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat 26 in Groningen. Het festival, georganiseerd door de faculteit der letteren, heeft dit jaar voor het eerst een overkoepelend thema: verbeelding. Sarah Willemsen, projectmanager van het Letterenfestival, benadrukt het belang van het festival: “We merken soms dat mensen denken dat we ons alleen met talen en geschiedenis bezighouden. Dat is grotendeels ook zo, maar daarnaast doen we nog veel meer.” Ze noemt onder andere archeologisch onderzoek, journalistiek en taalkunde als voorbeelden van de brede waaier aan disciplines binnen de faculteit.

Gratis toegankelijk

Het festival is gratis toegankelijk en richt zich op een breed publiek. “Iedereen is welkom”, vertelt Willemsen. “Bezoekers kunnen deelnemen aan lezingen, workshops en talkshows. Er wordt ook een film vertoond en er zijn foodtrucks aanwezig. Live muziek vormt een belangrijk onderdeel van het programma, met onder andere optredens van Groningstalige artiesten Marlene Bakker en Sylvia Fledderus.”

Thema verbeelding

Dit jaar introduceert het festival voor het eerst een overkoepelend thema: verbeelding. Willemsen licht toe: “Je kunt er van alles bij voorstellen. Verbeeld je eens dat je een museum zou inrichten over duizend jaar. Wat zou je dan tentoonstellen?” Het thema nodigt bezoekers uit om na te denken over de waarde van objecten door de tijd heen en stimuleert hen om hun verbeeldingskracht te gebruiken. Willemsen benadrukt het belang van verbeelding in de wetenschap en de kunst. “Het belang van de kunst is natuurlijk heel groot en daarnaast vinden we het ook leuk om mensen een beetje uit te dagen en te prikkelen door te laten zien waar ons onderzoek over gaat.”

Waar en wanneer is het Letterenfestival 2024?

Het Letterenfestival vindt plaats op zaterdag 21 september van 13:00 tot 17:00 uur in het Harmoniegebouw aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat 26. Meer informatie en het volledige programma zijn te vinden op rug.nl/letterenfestival.

OOG Ochtendshow verslaggever Lars Meijer sprak Sarah Willemsen in aanloop naar het evenement. Luister terug voor meer informatie over het Letterenfestival.