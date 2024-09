Let op: komende woensdagochtend leggen buschauffeurs en treinmachinisten het werk neer

Foto Andor Heij

Wie komende woensdagochtend met de trein of de bus moet, doet er goed aan rekening te houden met vertraging en uitval. De machinisten, conducteurs en chauffeurs van Arriva en Qbuzz leggen dan het werk neer. Ook een deel van NS-machinisten en conducteurs zal dan staken.

De wettelijke zwaarwerkregeling (RVU) om eerder te kunnen stoppen met werken moet worden verlengd en verbeterd, vinden vakbonden FNV en CNV. De twee bonden roepen op om woensdag 11 september van 04.00 tot 08.00 uur niet aan het werk te gaan.

Qbuzz heeft al aangegeven dat er in deze periode geen bussen rijden in Groningen en Drenthe. NS heeft nog niet helemaal duidelijk welke gevolgen de staking heeft voor het treinverkeer. De verwachting is dat reizigers in ieder geval hinder ondervinden van deze staking, stelt de NS.

VVMC , de grootste vakbond bij de spoorwegen, doet niet mee aan de actie. Dit personeel gaat dus (waarschijnlijk) gewoon aan het werk. Ook dreigt Schiphol een kort geding aan te spannen tegen de bonden, omdat de luchthaven vindt dat er hoe dan ook treinen moeten blijven rijden naar het vliegveld.