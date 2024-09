Lelylijn lijkt ver weg, maar Groningen schrapt er wel alvast een nieuw gebouw voor

De mogelijke nieuwbouw op het NELF-terrein. Door het rood gekleurde gebouw gaat nu een streep

Om de Lelylijn te laten rijden over minimaal vijftien jaar moet er nog worden gezocht naar ruim tien miljard euro. Maar de gemeente neemt wel alvast het zekere voor het onzekere. Want door een nieuw gebouw, wat gepland stond aan de kop van de Grunobuurt, gaat nu alvast een streep.

Op de plek van de voormalige lakfabriek van NELF, net aan de zuidkant van het spoor aan het noordelijkste puntje van de Grunobuurt, stonden tot voor kort drie nieuwe gebouwen met potlood ingetekend. Maar de gemeente heeft één van de nieuwe gebouwen die aannemer Trebbe voor Nijestee wilde bouwen op het terrein uitgegumd.

Het gaat om het hoogste gebouw van elf etages, wat ingeklemd zou staan tussen het Hoornsediep en het spoor. Naar verwachting heeft de toekomstige Lelylijn een deel van het NELF-terrein nodig, schrijft de gemeente: “Mocht in de toekomst blijken dat de Lelylijn niet doorgaat of minder ruimte beslaat, dan ontstaan nieuwe kansen voor het ontwikkelen van het resterende stukje grondoppervlak.”

De voorbereiding van de ontwikkeling van het NELF-terrein is inmiddels gestart, laat het college weten. De gemeente wil nu echt gaan beginnen met de ontwikkeling van het NELF-terrein, omdat de bouw van de rest van de noordelijke Grunobuurt nu bij het terrein is aanbeland. “Om de Grunobuurt-noord als één integrale wijk te ontwikkelen en af te ronden, is het wenselijk hier op aan te sluiten met woningbouw, parkeren en openbare ruimte.”

Als de gemeenteraad instemt met de grondexploitatie kan de aannemer aan de slag met het saneren en bouwrijp maken van het terrein. Wanneer er vervolgens op gebouwd wordt, is nog niet bekend.