Leerlingen in Hoogkerk blijven sinds deze week soms vrijwillig langer op school

Op drie basisscholen in Hoogkerk blijven sommige leerlingen sinds deze week drie dagen een uurtje langer op school. Ze volgen het programma ‘verlengde schooldag’ (VSD): na schooltijd volgen ze workshops als koken, schaken of muziek.

In Hoogkerk wordt de VSD aangeboden aan leerlingen van OBS de Ploeg, KC Anne Frank en ‘School met de bijbel’ Rehoboth. In Groningen wordt de Verlengde Schooldag ook in een aantal andere stadswijken aangeboden en het is de bedoeling dat ook andere scholen in de gemeente en de regio mee gaan doen.

De leerlingen leren door VSD niet alleen nieuwe dingen, maar verbeteren ook hun schoolprestaties. Daarnaast willen de scholen, met de VSD, kinderen laten ontdekken wat ze leuk vinden en waar hun talenten liggen. De workshops zijn er voor alle leerlingen, maar richten voornamelijk op kinderen uit minder bedeelde gezinnen.