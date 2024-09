Langstzittend raadslid Amrut Sijbolts dient ontslag in na verbroken samenwerking met fractie

Amrut Sijbolts - Foto via Gemeente Groningen

Na veertien jaar in de gemeenteraad van Groningen heeft Amrut Sijbolts zijn ontslag ingediend. Daarmee vertrekt het langstzittende raadslid van de gemeente. De fractie van de Stadspartij 100% voor Groningen verbrak maandagavond onverwachts alle contact en samenwerking met Sijbolts.

Na de bekendmaking van afgelopen maandag, waarin de raadsfractie van de Stadspartij liet weten per direct alle samenwerking en contact met haar fractievoorzitter te verbreken, bleef het onduidelijk of Sijbolts zelfstandig als partijloos raadslid verder zou gaan. Nu is duidelijk dat Sijbolts zijn ontslag heeft ingediend bij burgemeester Koen Schuiling.

Zowel Sijbolts als zijn voormalige fractie en partij hebben zich tot nu toe niet inhoudelijk uitgelaten over de situatie. Daardoor is ook onduidelijk of Sijbolts al voor maandagavond besloot op te stappen als raadslid of daarna. Sijbolts was al een tijdje niet meer aanwezig in de gemeenteraad. Op 26 juni was hij voor het laatst bij een raadsvergadering aanwezig.

Sijbolts was het langstzittende raadslid van Groningen en sinds 2010 actief in de gemeenteraad voor de Stadspartij. Vier jaar later nam hij het stokje over van Robert Prummel als fractievoorzitter. Sijbolts was een van de oprichters van de Stadspartij. Sinds 2022, na de fusie met 100% Groningen, gaat de partij door het leven als Stadspartij 100% voor Groningen.