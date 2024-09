Lange wachtrij bij opening kledingwinkel aan Brugstraat

Foto: Rieks Oijnhausen

Er is zaterdag veel belangstelling voor de opening van de nieuwe vestiging van kledingwinkel Tess V in de Brugstraat. In de straat stond aan het einde van de ochtend een lange wachtrij.

“Tijdens de opening zullen we groots uitpakken”, kopte de kledingwinkel afgelopen week op haar online-kanalen. Zo kregen de eerste vijftig klanten een gratis goodiebag en wordt er korting gegeven op de gehele collectie. “De deuren van de winkel zijn om 10.00 uur opengegaan”, vertelt een nieuwsfotograaf. “Rond het middaguur stond er een wachtrij van ongeveer honderd meter in de richting van het Akerkhof.”

Vierde vestiging

Voor de kledingwinkel is het de vierde vestiging die geopend wordt. Afgelopen zomer werd via sociale media gevraagd waar de volgende locatie gerealiseerd zou moeten worden. Er kwamen duizenden reacties binnen waarbij Groningen als winnaar uit de bus kwam. In de Brugstraat is de winkel gevestigd in het pand waar voorheen Scotch & Soda zat. Afgelopen maanden is er druk gewerkt aan een verbouwing waarbij de winkel dezelfde uitstraling heeft gekregen als de andere vestigingen in Breda, Nijmegen en Utrecht.

Tachtig medewerkers

Tess is opgericht door de 24-jarige Tessa Verwoert. Haar avontuur begon op 16-jarige leeftijd met het verkopen van kleding online. Tegenwoordig leidt ze een bedrijf dat zo’n tachtig medewerkers in dienst heeft. Wellicht wordt later dit jaar een vijfde vestiging aangekondigd.