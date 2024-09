Eerste auto’s rijden over vernieuwde ringweg: “Weg naar Hoogezand nu ook open”

Weginspecteurs van Rijkswaterstaat rijden voorop bij de opening van de west-oost-verbinding. Foto: Johannes Rienks

De opening van de nieuwe zuidelijke ringweg is zondagavond gepaard gegaan met lange files. De Verkeersinformatiedienst meldde rond 20.30 uur dat het wegverkeer rekening moest houden met een vertraging van ongeveer een half uur.

Rond 20.00 uur ging de oost-west verbinding van Hoogezand richting Drachten open. “Verschillende automobilisten wilden echt de eerste zijn om over de nieuwe weg te rijden”, vertelt OOG-verslaggever Johannes Rienks. “Ik heb ook verschillende bijzondere auto’s voorbij zien rijden. Cabrio’s bijvoorbeeld, maar ook het volledige wagenpark van bergingsbedrijf Poort denderde luid claxonnerend voorbij.”

De weg richting het Julianaplein ging als eerste open. Foto: Johannes Rienks Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl Foto: Patrick Wind – 112groningen.nl

Schouwen

De weg van Drachten en Assen richting Hoogezand bleef tot 21.00 uur afgesloten. Rijkswaterstaat meldde dat men nog niet klaar was om de weg te openen omdat er eerst nog geschouwd moest worden. Dit zorgde bij zowel Hoogkerk als bij Haren voor lange files. De Verkeersinformatiedienst meldde dat de weg afgesloten was. Verkeer vanuit Hoogkerk werd omgeleid via de noordelijke ringweg. Bij Haren moesten weggebruikers rekening houden met een vertraging van een half uur.

“Veel mensen staan toe te kijken”

Even na 21.00 uur gaf de wegverkeersleider van Rijkswaterstaat groen licht. Weginspecteurs van Rijkswaterstaat reden voorop om het verkeer over de nieuwe ringweg richting Hoogezand te begeleiden. De verwachting is dat de files weldra op zullen lossen. Rienks: “De opening brengt veel mensen op de been. Op diverse plekken staan mensen te kijken hoe de eerste voertuigen over het nieuwe asfalt rijden.