Lampen gaan niet aan, duel ON gestaakt. Winst PKC’83, remise Be Quick

Foto Andor Heij. Alleen het scorebord gaf nog licht langs het veld bij Oranje Nassau - Drachtster Boys

Het duel in de eerste klasse H tussen Oranje Nassau en Drachtster Boys is zaterdagavond na 64 minuten bij een 2-0 stand voor de Friezen gestaakt. Het licht bij ON ging niet aan.

ON speelde op het ongebruikelijke tijdstip van 18.00 uur, omdat de vrouwen in de middag het hoofdveld gebruikten. Tegenwoordig wordt de verlichting via een app geregeld. Afwijkende tijdstippen bij wedstrijden of trainingen moeten bij de gemeente aangegeven worden, zodat het licht wel aan gaat. Daar is het mis gegaan. ON kreeg nog wel een code van de gemeente om de lichten te ontsteken, maar die werkte niet.

Slordig

Het was al een duistere avond voor Oranje Nassau, want het liep niet bij de Groningers. Er waren wel mogelijkheden via Jonathan van Dorssen en Ezra Schrijver, die op Drachtster Boys doelman Emile Peters stuitten. Het spel was verder te slordig om ergens aanspraak op te mogen maken.

Nadat Dylan Smit van Drachtster Boys een vrije trap rakelings had naast geschoten ging een tweede poging na 38 minuten er wel in: 0-1. Na rust drongen de Friezen aan. Een doelpunt van Smit werd alsnog op advies van de grensrechter afgekeurd, omdat de bal eerder over de zijlijn was geweest,

Drachtster Boys verdubbelde de voorsprong toch . Na 52 minuten verstuurde Smit de voorzet die door Joost Schoenmaker werd raak gekopt. Een klein kwartier later staakte scheidsrechter Jasper Ottens het duel, omdat het te donker werd. Wanneer het restant wordt uitgespeeld is nog onduidelijk.

Iedereen baalde er van en één daarvan was de stad-Groninger oefenmeester Willem Lanjouw van Drachtster Boys. “Zij weten nu precies wat ze moeten doen. Meteen een mannetje inzetten om alles of niets te spelen”.

Oranje Nassau – Drachtster Boys 0-2 (Gestaakt na 64 minuten). 38. Dylan Smit 0-1. 52. Joost Schoenmaker 0-2. Toeschouwers 125.

PKC’83 en Be Quick 1887

In dezelfde klasse herstelde PKC’83 zich na de nederlaag vorige week tegen Broekster Boys. In Leeuwarden werd Blauw Wit’34 met ruime cijfers opzij gezet: 3-0. Rob Schokker zette PKC voor de pauze op voorsprong. Schokker en Willem Bel maakten na rust de doelpunten. Volgende week speelt PKC’83 thuis de derby tegen Oranje Nassau.

Be Quick 1887 speelde in Damwoude met 0-0 gelijk tegen Broekster Boys. Het was een gezapige wedstrijd met weinig kansen. Uiteindelijk mocht Be Quick het meest tevreden zijn met het puntje, mede dankzij goed keeperswerk van Stein Barkhuis. Be Quick heeft vier punten uit twee wedstrijden.