Lachende gezichten bij kinderen van door brand getroffen Mytylschool dankzij brullende motoren en trikes

Foto via CS-Riders

Een groep brullende motoren en trikes kwam vrijdagochtend naar de door brand getroffen Mytylschool Prins Johan Friso in Haren om de kinderen (en de docenten) een hart onder de riem te steken. Dat zorgde voor veel lachende gezichten.

De groep motorrijders van CS-Riders, die zich met hun motorritten inzet voor kinderen die het moeilijk hebben, reden met een twintigtal motoren en trikes het schoolplein op. “De school wilde het namelijk ook weer niet te groot maken”, vertelt Sandra Bulthuis van CS-Riders. “Begrijpelijk met deze doelgroep. Sommige kids waren al ingelicht over onze komst om ze niet helemaal te overrompelen.”

De motoren en trikes werden op het schoolplein opgewacht door de kinderen en leraren. “Voor sommigen was het wel heel erg spannend, al dat kabaal en die stoere dames en heren. Als de kinderen het wilden, mochten ze een rondje mee. Achterop de trike of in de zijspan. Sommigen waren dolenthousiast en gingen meerdere keren mee. Maar er waren ook kids die eerst de kat uit de boom keken, maar later toch opstapten. Ook de juffen en meesters zijn een rondje mee geweest.”

Brand

Het bezoek van de vereniging aan de Mytylschool stond eigenlijk voor twee weken eerder al gepland, omdat twee docenten van de school af zouden zwaaien. Maar de brand van woensdagavond 21 augustus zorgde ervoor dat er een streep ging door het bezoek. Bij deze brand, die is aangestoken, raakten verschillende lokalen en ruimtes beschadigd. Zes groepen van de school voor kinderen met een motorische beperking, handicap of chronische ziekte kunnen daardoor geen les krijgen in hun eigen schoolgebouw, maar moeten uitwijken naar het Maartenscollege.

Feest voor iedereen

Sandra en haar clubgenoten kijken terug op een speciale ochtend, want ook voor de rijders was het een feest: “Wie heeft er het meeste genoten deze dag, de kids of de rijders ? Al die blije gezichtjes, daar doen we het toch voor!”