Kunstwerken van 3FM-luisteraars na expositie in Groninger Museum ook te zien in trein van Arriva

Ard Huizinga (links) en Michelle Temminghoff (rechts) - Foto's via 3FM

Twee kunstwerken van 3FM-luisteraars, die sinds juni in het Groninger Museum hangen, zijn volgende maand ook een jaar lang te zien in een trein van Arriva.

Sinds juni zijn de kunstwerken Time and Space (Michelle Temminghoff) en Colorful Days (Ard Huizinga uit Zuidhorn) te zien in het Groninger Museum. De twee kunstenaars kwamen begin juni als winnaars uit de bus bij de actie ‘Tussen Kunst & Niets’, opgezet door 3FM-dj Wijnand Speelman. Speelman bedacht de actie nadat een medewerker van een museum in het Duitse München illegaal een spijkertje in de muur van het museum had geslagen om daar zijn eigen werk op te hangen. Tijdens het Nederlandse alternatief van Speelman konden luisteraars kunstwerken inzenden om kans te maken op een plek in het Groninger Museum.

Die actie duurde de hele zomer. Eind september worden de twee kunstwerken van Temminghoff en Huizinga weer weggehaald uit het Groninger Museum, maar treinvervoerder Arriva heeft besloten de actie voort te zetten. In de trein ‘Noar Hoes’ zijn de werken vanaf woensdag 2 oktober te bewonderen tot de jaarwisseling.

Daarmee willen het museum en de vervoerder, naar eigen zeggen, het kunsttalent nog langer een platform geven. “Het is een sympathieke actie die nieuw kunsttalent een podium biedt,” aldus Mark Garmann, marketingmanager van Arriva in regio Noord. “Daarnaast laten wij onze reizigers graag kennismaken met kunst, cultuur én het Groninger Museum.”