Kunstmarkt is vaste waarde geworden in wijk Hoornse Meer: “Alles viel dit weekend op zijn plek”

De kunstmarkt die zaterdag werd gehouden in de wijk Hoornse Meer is een groot succes geworden. Voorzitter Elly Hohé van de stichting Méér Hoornse Meer spreekt van een evenement waarbij alles op zijn plek viel.

Hoi Elly! Een succes dus!

“Het was fantastisch. Het was, voor zover ik weet, voor de twaalfde keer dat we deze markt georganiseerd hebben. Ik denk dat we zo’n vijfhonderd bezoekers hebben mogen verwelkomen. Bij eerdere edities zagen we een piek zo in het begin van de middag. Nu was het vanaf het begin al druk. Er waren al bezoekers terwijl de opbouwwerkzaamheden nog in volle gang waren. En tegen het einde moesten we tegen de mensen zeggen dat het nu echt afgelopen was, haha. Het was een hele mooie dag.”

Hoe verklaar je die belangstelling?

“Ik denk dat er verschillende oorzaken aan zijn te wijzen. Als organisatie steken we altijd veel tijd in het kunnen organiseren van deze markt. Onderdeel daarvan is dat je ook reclame maakt. In de wijk, maar ook via de media. Vorige week werd ik benaderd door een landelijke omroep die vroegen of ik ook wat informatie en wat foto’s wilde sturen zodat zij het ook in hun agenda op konden nemen. Wat bleek nu. Deze omroep publiceert elk weekend een overzicht met de leukste uitjes per provincie. Daarin stond onze markt voor de provincie Groningen op de eerste plaats. Fantastisch toch? Ik heb overigens niet de illusie dat er drommen mensen uit Amsterdam en Valkenburg naar Groningen zijn gekomen, maar het is toch wel super leuk dat ze dat gedaan hebben.”

De kunstmarkt trok ongeveer vijfhonderd bezoekers. Foto: stichting Méér Hoornse Meer Op de markt werden onder andere hoeden aangeboden. Foto: stichting Méér Hoornse Meer Foto: stichting Méér Hoornse Meer Live muziek was er van Duo The Match. Foto: stichting Méér Hoornse Meer

Je vertelde dat er meer redenen zijn?

“De weersomstandigheden waren ideaal. Het was stralend weer. Zo nu en dan was er een wolkje, wat wel fijn was, want anders brandde je weg. Daarnaast was het aanbod op de kunstmarkt heel breed. We hadden diverse soorten kunst: van keramiek, schilderijen, tegelkunst, foto’s, sieraden, hoeden, glaskunst, kleurrijke garens, dichtkunst en beelden. Maar er was ook catering aanwezig en er was muziek. Duo The Match was er bijvoorbeeld. Jaren geleden kwamen deze dames als ukkies naar ons toe met de vraag of zij liedjes mochten spelen op de vrijmarkt op Koningsdag. De ukkies van toen zijn inmiddels vrouwen die afgestudeerd zijn aan het conservatorium in Stad. Toch blijven ze ons trouw, en dat is echt fantastisch. Ook het trio Pot Laban Baumgarten trad op. Zij maakten prachtige muziek dat veel bezoekers een vakantiegevoel gaf.”

De kunstmarkt vindt plaats bij Wall House. Daar zoeken jullie ook actief verbinding mee hè?

“Klopt. Wall House was gisteren gratis te bezoeken. Mensen konden daar naar binnen lopen om de tentoonstelling DNA te bekijken. Daarnaast had het Groninger Museum hun caravan naar de locatie gereden. Deze caravan is een mini-museum die bedoeld is voor kinderen. De allerjongsten konden hier de handen uit de mouwen steken om aan de slag te gaan met schilderkunsten. Hier was ook veel belangstelling voor.”

Ik hoor nog steeds veel enthousiasme bij je!

“Haha. Weet je. Van al die keren dat we deze markt georganiseerd hebben, was dit één van de beste en leukste edities. Alles viel op zijn plaats. Als je dan van het publiek leuke reacties ontvangt, dan maakt je dat extra trots. Ik kan mij herinneren dat we in de eerste jaren heel hard moesten werken om hier een succes van te maken. Inmiddels hebben we zoveel bekendheid opgebouwd dat we in februari al vol zitten, en we zelfs een wachtlijst hebben met kunstenaars die op onze markt willen exposeren.”

Volgend jaar weer?

“Absoluut. Zonder twijfel. En hopelijk valt dan ook alles weer op zijn plaats. Maar de komende tijd gaan we eerst nagenieten van deze editie.”