Kraan gerepareerd: seinhuis en loopbrug komend weekend alsnog verhuisd op Hoofdstation

Foto: Joris van Tweel

Poging één werd al afgeblazen voor hij moest gaan beginnen, maar komend weekend moet poging twee toch echt gaan lukken: de verhuizing van het seinhuis en de passerelle bij station Groningen gaan nu echt door.

De werkzaamheden stonden gepland voor afgelopen weekend. Maar dat ging niet door, omdat de hijskraan kapot was. “Eerst dachten we dat een onderdeel van de kraan kapot was”, aldus ProPrail. “Dat onderdeel hebben we met spoed uit Duitsland laten overkomen. Eenmaal gemonteerd, bleek er meer aan de hand. Er was meer tijd nodig om de kraan te repareren. Daarvoor zijn extra monteurs en onderdelen aangevoerd.”

Volgens ProRail heeft het uitstel van de grote hijsklus geen gevolgen voor de rest van de verbouwingswerkzaamheden op en rond het Hoofdstation.

Verplaatsing en restauratie

Het monumentale seinhuis en de passerelle moesten ruim twee jaar geleden plaats maken voor alle werkzaamheden op het Hoofdstation. Op de oude plek werd een bouwkuip aangelegd om de ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel en fietsenstalling aan te kunnen leggen. Daarom werden ze tijdelijk verplaatst naar perron 3. In de afgelopen twee jaar zijn de monumentale gebouwen volledig gerestaureerd.

Twee nachten hijsen

Het seinhuis weegt 90,5 ton en de loopbrug 120 ton. Om ze terug te plaatsen zette aannemer Strukton een grote kraan in. Deze kraan is zo groot dat het opbouwen ervan in totaal vijf dagen duurt. De loopbrug verhuist als eerste, in de nacht van vrijdag op zaterdag. In de volgende nacht volgt het seinhuis. Het hijsen begint beide nachten rond 23.00 uur. Naar verwachting zullen het seinhuis en de passerelle tussen 5.00 en 6.00 uur weer op hun plek staan. Na de verplaatsing zijn er opnieuw vijf dagen nodig om de kraan weer af te bouwen.

Wie de verhuizing wil zien, kan meekijken via twee webcams. De eerste staat er al en is hier te volgen. Daar komt nog een tweede bij op een speciale plek, die een timelapse gaat maken van de hele operatie.