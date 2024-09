Koning Willem-Alexander praat in Ten Boer met kinderen over aardbevingsproblematiek (foto’s)

Foto: Maarten Siepel

Koning Willem-Alexander is dinsdagochtend op bezoek in Ten Boer. Op basisschool De Huifkar ging de koning in gesprek over de impact van aardbevingsproblematiek op de mentale gezondheid van kinderen en jongeren.

De koning sloot aan bij een les voor leerlingen uit groep 8 over de gevolgen van aardbevingen. De aardbevingen zelf, maar ook de tijdelijke verhuizingen vanwege het versterken van de woningen kunnen grote gevolgen hebben op de mentale gezondheid van jongeren.

De les maakt deel uit van een speciaal lesprogramma dat door gastdocenten wordt verzorgd op basisscholen en in het voortgezet onderwijs.

Na afloop van de les gaat de koning in gesprek met een aantal kinderen en jongeren, vertegenwoordigers van de Hanze en een aardbevingscoach van WIJ Groningen over het rapport ‘Brede aanpak van immateriële schade bij kinderen en jongeren in het aardbevingsgebied’. Het rapport is vorig jaar uitgebracht in opdracht van het Instituut Mijnbouwschade.

De dag wordt afgesloten met een gesprek met bestuurders, deskundigen, vertegenwoordigers van Jong Noord, het jongerenplatform Eemsdelta en jeugdsoos Eenrum die meedenken over de uitvoering van dit thema binnen de context van ‘Nij Begun’. Inwoners van Groningen en Noord-Drenthe worden daar actief bij betrokken.