Komend gasjaar voldoende aanbod, maar tekort mogelijk bij koude winter en stokkende aanvoer

Foto Andor Heij. Gasuniegebouw

Voorlopig is er hoogstwaarschijnlijk voldoende aardgas in Nederland, maar bij een koude winter en stokkende aanvoer kan dat wel eens anders worden. Dat voorspelt Gasunie Transport Services (GTS) maandagochtend voor de winter van volgend jaar en daarna.

GTS schrijft, in haar adviesrapport over leveringszekerheid over het gasjaar wat in 2025 begint, dat bij een koude winter en beperkte gasaanvoer tot 2030 tekorten kunnen ontstaan in bepaalde scenario’s. GTS denkt dat een dergelijke situatie zich ééns in de twintig jaar kan voordoen. Dit risico neemt toe doordat Nederland steeds afhankelijker wordt van geïmporteerd gas nu het Groningenveld dicht is.

Voor de lange termijn adviseert GTS aan het kabinet maatregelen in acht te nemen. Goed gevulde gasopslagen, sterke verbindingen met buurlanden en een gevarieerd gasaanbod versterken de leveringszekerheid en verkleinen de risico’s op gastekorten. Volgens GTS moet Nederland zich voorbereiden op internationale verstoringen, zoals eerder gebeurde met de NordStream en Baltic Interconnector.