Koen Schuiling stopt eind oktober als burgemeester van Groningen

Koen Schuiling vertrekt volgende maand als burgemeester van Groningen. Dat laat hij deze woensdag weten. Schuiling is vijf jaar burgemeester geweest.

Nu het einde van zijn eerste ambtsperiode nadert, heeft hij zich in het zomerreces de vraag gesteld of hij door wil gaan als burgemeester. Daarbij is hij tot de conclusie gekomen dat hij niet voor een herbenoeming wil gaan. Terugkijkend op de zeer intensieve afgelopen jaren, heeft Schuiling tevens doen besluiten om al op korte termijn plaats te maken voor een (tijdelijke) opvolger. Het ontbreekt hem aan energie. Woensdag 23 oktober, voor het herfstreces, is zijn laatste werkdag op het Stadhuis. Dat is een jaar vóór het verstrijken van zijn ambtstermijn.

De 65-jarige Schuiling zegt in zijn ontslagbrief het volgende. “Ik kijk terug op een mooie, maar ook buitengewoon intensieve periode. Vooral mijn ontmoetingen en gesprekken met inwoners over onze mooie Stad en dorpen zijn mij dierbaar. Vaak had ik echter ook het gevoel dat ik er niet voor hen kon zijn, op de manier die ik voor ogen had.”

Als voorbeelden van de dossiers die buitengewoon veel energie hebben gevraagd, noemt Schuiling het asielvraagstuk, het bieden van perspectief aan Groningen na het beëindigen van de gaswinning en de toegenomen en terugkerende maatschappelijke onrust in de samenleving.

“Reflecterend op de afgelopen jaren, moet ik concluderen dat ik op dit moment niet langer de benodigde energie heb om met volle overgave aan deze opgaven te werken. Ik kan voor de Groningers niet de burgemeester zijn die Groningen verdient en nodig heeft”, aldus Schuiling.

Als datum voor het ontslag is woensdag 23 oktober aanstaande gekozen. Hij is dan vijf jaar burgemeester in Groningen geweest. In overleg met de Commissaris van de Koning wordt gekeken op welke manier de functie van burgemeester daarna zal worden ingevuld. Het afscheid van Schuiling vindt ook eind oktober plaats. De invulling hiervan wordt op een later moment bekend gemaakt.