Koen Schuiling beboet door OM voor ‘aanstootgevend gedrag’, burgemeester noemt beschuldiging vals en stapt naar rechter

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen heeft een straf gekregen van het Openbaar Ministerie (OM) voor “aanstootgevend” gedrag. Schuiling ontkent de beschuldiging, accepteert de boete van 250 euro niet, en besluit de zaak voor de rechter te brengen.

Een woordvoerder van Schuiling bevestigt de ontstane situatie, nadat het Dagblad van het Noorden het voorval woensdagmiddag aan het licht bracht. Schuiling stelt dat de boete is opgelegd vanwege een “valse beschuldiging” en een “pijnlijk misverstand”, laat de burgemeester weten in een verklaring.

‘Reactie op buikpijn verkeerd opgevat’

Het incident vond plaats in maart, toen Schuiling door de politie werd aangesproken in zijn auto na een melding van een andere weggebruiker. De burgemeester verklaarde dat hij last had van plotselinge buikpijn door een medische aandoening, maar dat een andere weggebruiker zijn reactie verkeerd interpreteerde als ongepast gedrag. Ondanks zijn uitleg kreeg hij toch een boete opgelegd door het OM Oost-Nederland.

“Wat mij wordt verweten, is een misverstand. De strafbeschikking van 250 euro die ik van het Openbaar Ministerie heb gekregen, is onterecht”, laat Schuiling weten. “Ik heb mij hier tegen verzet en ik vecht dit bij rechtbank aan. Ik heb er alle vertrouwen in dat de rechter deze fout van het OM zal rechtzetten. In afwachting van de zitting bij de rechtbank is dit het enige dat ik over deze situatie kan zeggen. Mensen die mij kennen weten dat ik hecht aan mijn privacy, maar ik zal de rechtbank op basis van alle beschikbare informatie overtuigen dat hier sprake is van een pijnlijk misverstand.”

‘Moment van afscheid nemen versneld’

Schuiling kondigde begin deze maand zijn vertrek aan. Zijn besluit om op te stappen was volgens Schuiling al genomen voor het incident in maart, maar de burgemeester erkent dat het zijn besluit heeft versneld. “De energie die deze valse beschuldiging de afgelopen tijd heeft gekost, komt bovenop de intensieve jaren die achter mij liggen. Het is, zoals in mijn ontslagbrief gezegd, niet de reden voor mijn besluit om te stoppen. Maar het heeft het moment van afscheid nemen wel versneld. Ook om de onnodige en onterechte schade aan het ambt van burgemeester van én voor Groningen, te beperken.”

Het OM wil vanwege privacywetgeving geen verdere toelichting geven op de zaak.