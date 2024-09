Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien die zich op maandag kunnen gaan ontwikkelen. Voor de provincie Groningen is een ‘code geel’ aangekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf maandagavond 18.00 uur. “In de loop van de middag neemt de kans op onweersbuien toe”, meldt het KNMI. “Met name in het noorden en oosten van het land is er in de middag en avond kans op stevige onweersbuien. Bij deze buien is zware regen mogelijk die schade en overlast kan opleveren, waarbij plaatselijk meer dan dertig millimeter kan vallen. Ook kunnen er windstoten tot 70 kilometer per uur voorkomen die voor buitenactiviteiten en verkeer hinderlijk zijn.”

Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland en het Waddengebied. In de loop van de avond trekken de onweersbuien weg. Code geel geldt tot maandagavond 22.00 uur.